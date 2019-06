All’ASL Napoli 3 Sud 149 infermieri non iscritti all’Ordine rischiano il licenziamento, provvedimenti anche in penisola sorrentina

Ancora emergenza legata alla sanità pubblica a Napoli e provincia. In uno scenario già ricco di problematiche ora si configura anche l’ipotesi del licenziamento di 149 infermieri che prestano servizio presso l’Asl Na 3 Sud ed il provvedimento riguarderebbe anche il distretto della penisola sorrentina. I paramedici in questione sarebbero a rischio licenziamento poiché, dopo verifiche effettuate a seguito di richiesta della Regione Campania, sono risultati non regolarmente iscritti all’Ordine professionale infermieri (Opi) e per questo si configura l’ipotesi di esercizio abusivo della professione infermieristica. Per evitare la perdita del posto di lavoro gli infermieri non in regola avranno a disposizione trenta giorni per poter sanare la propria posizione. Tutti coloro che non provvederanno in tali termini all’iscrizione all’Opi saranno oggetto di denuncia-querela alle autorità competenti, anticamera del licenziamento.