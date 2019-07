Alessandro Tersigni ad Amalfi: l’attore del Paradiso delle Signore alla JP Boutique

Amalfi. L’attore romano Alessandro Tersigni si è regalato una pausa di relax nella città della costiera ed ha fatto visita alla JP Boutique di Gianpiero Di Filippo e non si è sottratto ad un foto ricordo. Tersigni si è affacciato al mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello dove si è classificato al secondo posto. Una volta terminato il reality show Tersigni ha deciso di intraprendere la carriera di attore ed è diventato famoso grazie ai suoi ruoli in diversi film e fiction televisive di successo. Molto amato dal pubblico che gli ha dimostrato il suo affetto anche per le stradine amalfitane.