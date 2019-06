Albano a Sorrento “Qui c’è bellezza, se politici all’altezza Italia sarebbe number one”

Sorrento. Premio Agnes alla Marina Grande, Positanonews troppo presa dal lavoro quotidiano ha chiesto troppo tardi gli accrediti e l’ufficio stampa del Comune non ha potuto farci niente, mentre alla mail della Rai non hanno risposto, qualche amico ci fa entrare da dietro le quinte, anche se poi per documentare qui, secondo noi, è meglio stare fra la gente che seduti impalati cinque ore . Spettacolo un pò lunghetto, fuochi d’artificio all’una, ma andiamo oltre le inevitabili polemiche sui costi del Premio Biagio Agnes, 120 mila euro agli alberghi, altri per pranzi e cene e così via, un fiume di soldi alla Rai , ma non siamo in grado di dire se i costi-benefici come ricaduta sul territorio giustifichino la spesa, da Amalfi e Capri il Premio alla fine è arrivato a Marina Grande e ci ha permesso di sentire Albano ed è questo che ci ha fatto piacere, non siamo critici di spettacoli ne musicali, ad altri questo compito. In generale gli “accreditati” sono come la stampa che in guerra va con l’esercito, la realtà non te la fanno mai vedere. Ma non vogliamo criticare il Premio Agnes, che ricorda una grande persona, perchè potrebbe essere facile dire lo criticate perchè non siete stati accreditati, non siete stati invitati a cena e cose del genere. Alla politica, se esiste, il diritto-dovere di intervenire sui costi, ai giornalisti esperti di musica e spettacolo il diritto-dovere di scrivere nel merito . Noi siamo giornale di battaglia, in mezzo alla strada, fra la gente e ora volevamo solo parlare con Albano che sembrava inavvicinabile, invece lui era disponibile, e ci siamo riusciti da soli. Ci interessava una persona che ci è sfuggita per poco da Scala in Costa d’ Amalfi , ci ha chiesto se era lontana, a Positano solo per pochi minuti, finalmente lo becchiamo e siamo contenti così. La Bellezza che attira, ecco Albano nella sua semplicità del dietro le quinte, e la riflessione del cittadino “Se avessimo politici all’altezza l’ Italia sarebbe il paese number one”. Qualche parola sulle sue canzoni, sulla tenuta di Cellino, sul vino e l’enologo, una persona molto semplice e simpatica dietro le quinte, un uomo che ha fatto la Storia della canzone italiana ed è un ambasciatore della nostra musica amato pazzamente in Russia, tanto da farlo considerare nemico dell’Ucraina. Romina ? Era rilassato dopo la sua uscita in ospedale. La Carrisi ? I figli? Non ne parliamo siamo qui solo per conoscere un personaggio che ci ha sorpreso per la sua disponibilità.