Albano affascina Marina Grande a Sorrento già durante le prove del Premio Agnes

Sorrento. Premio Agnes, le prove di Albano Carrisi cominciate in perfetto orario alle 16 affascinano il borgo incantevole di Marina Grande allestito a festa per il Premio Agnes. Da grande professionista è giunto puntuale dall’Hotel Vittoria per le prove seguito dal bravissimo onnipresente Luigi Garbo con il video e da collaboratori di Positanonews sul posto.