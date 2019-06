AL COMPRENSIVO GEMELLI DI SANT’AGNELLO GRANDE FESTA DI FINE ANNO 2019

La preside responsabile del comprensivo Gemelli di Sant’Agnello, prof Maria Pagano ,nella cortese intervista rilasciata all’inviato di Positanonews si dichiara molto orgogliosa delle sue classi e dei suoi docenti,di ogni ordine e grado, per i risultati raggiunti in questo anno accademico,che vanno dai concorsi nazionali di matematica, ai campioncini di ginnastica, al Coro Alamirè. I PON realizzati sono tantissimi, ma ancora se ne realizzeranno in questa estate per chi vuole partecipare. L’esibizioni delle varie classi, nella palestra grande della Fiodo, con tanti genitori presenti, nell’apposito palco acusticamente dotato, ha prodotto momenti di grande intensità emozionale.