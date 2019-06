Al Cardarelli di Napoli un convegno sulla Retinopatia Diabetica

Presso l’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli, lo scorso Mercoledì 19 Giugno, si è svolto il convegno multidisciplinare “Verso la centralità del paziente: il percorso giusto per la gestione della Retinopatia Diabetica”. Lo scopo principale dell’incontro è stato quello di offrire un sguardo aggiornato destinato agli specialisti del settore (come diabetologi, farmacisti e oculisti) sulle problematiche oculari generate dal Diabete e condividere delle soluzioni per la loro gestione.

La Retinopatia Diabetica è la complicanza microvascolare più frequente del diabete mellito ed è purtroppo la prima causa di cecità non traumatica in età lavorativa negli adulti tra i 20 e 74 anni, oltre ad essere la quinta causa di cecità e di deficit visivo grave moderato.

Al convegno, terminato con una esaustiva tavola rotonda, hanno partecipato i seguenti professionisti: Anna Iervolino, Antonella Guida, Antonio Solimeo, Ciro Verdolina, Fabiana Anastasio, Franco Paradiso, Gaspare Guglielmo, Geremia Romano, Lucia Avallone, Luigi Sparano, Maria Pirro, Pietro Buono, Simona Creazzola, Ugo Trama e Vincenzo De Angelis.