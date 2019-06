Agriturismo Antichi Sapori per “numeri uno”: a Tramonti i portieri Lamanna e Ferrara

Dopo l’inaugurazione della nuova location, a Tramonti l’Agriturismo Antichi Sapori continua ad essere apprezzato per l’accoglienza e l’ottima cucina riservata agli ospiti. A far visita alla nuova casa immersa nel verde in via San Sebastiano, sono infatti giunti due “numeri uno” del mondo del calcio, i portieri Eugenio Lamanna e Luca Ferrara, sicuramente coccolati dallo chef Giuseppe Francese e la sommelier Antonietta Mandara.

Eugenio Lamanna attualmente calciatore del Spezia in Serie B, ha vestito le maglie di Como, Gubbio, Bari e Genoa: con la maglia dei Grifoni ha militato in Serie A dal 2014 al 2018, ma le ultime sirene di mercato rivelano di un interessamento da parte del Monza di Silvio Berlusconi. Insieme a Lamanna, c’era Luca Ferrara portiere comasco di origini tramontane che si sta affacciando al calcio professionista.

Ferrara classe 2002, dopo una bella annata a difesa dei pali della Beretti del Novara, ha meritato la convocazione da parte di Mister Giuseppe Sannino con la prima squadra che milita in Serie C, che ha concluso la stagione ai playoff.