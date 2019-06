Aggredito all’uscita dall’Arechi, Micai, portiere della Salernitana preso a pugni da un ultras

Alessandro Micai, portiere della Salernitana, ha subito, nel pomeriggio di ieri, fuori dall’Arechi. Finito l’allenamento sostenuto a porte aperte, uscito dallo stadio il portiere prima ha subito un’aggressione diretta alla sua automobile, poi è stato preso di mira il calciatore che ha rimediato un pugno in pieno volto. Un brutto episodio, avvenuto all’esordio del primo delle due partite dei playout ( per mercoledì è fissata l’andata degli spareggi salvezza, anche se domani sarà udienza al Tar per il ricorso di Venezia e Foggia che puntano ad una nuova sospensione). Attimi di forte tensione confermati tramite comunicato dal club granata:

“A seguito del gesto vigliacco e increscioso verificatosi nel pomeriggio di ieri all’esterno dello Stadio “Arechi” che ha visto coinvolto un proprio tesserato, l’U.S. Salernitana 1919 comunica che adirà le vie legali denunciando gli autori di questo gesto al fine di tutelare il proprio tesserato coinvolto, la Società medesima e l’immagine sana della tifoseria granata. Episodi del genere non possono e non devono infangare una tifoseria passionale sì ma mai violenta e non impediranno alla Società in futuro di organizzare, ove possibile, allenamenti a porte aperte”.