Agerola, università “Principe di Napoli”: concluso collaudo all’ex Colonia Montana

Tutto pronto per la città universitaria ad Agerola. Il progetto, che prevede un campus presso l’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” è entrato nel vivo. Il sindaco Luca Mascolo, infatti, ha ieri annunciato che è stato eseguito un collaudo presso la struttura e che questo ha dato esito positivo.

Questo il messaggio del primo cittadino agerolese su Facebook:

“Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto” recita un celebre aforisma di Nelson Mandela.

Sembrava un’impresa ardua. Solo pochi anni fa il finanziamento per la ristrutturazione del palazzo dell’ex Colonia Montana. Una gioia che è diventata emozione per la veloce evoluzione di questo immobile. Le celebrazioni per la fine dei lavori e poi l’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento in gestione, che fosse capace di trarre il massimo dei benefici per tutto il comprensorio costiero e non solo.

Oggi si conclude l’iter procedurale di nostra competenza. Sono terminate le attività di collaudo. Grazie a chi ha contribuito a rendere possibile un’impresa, all’apparenza, impossibile. Grazie agli uffici del nostro Comune, alla direzione lavori, alle imprese di lavoro e tutte le maestranze coinvolte.

L’università “Principe di Napoli” è pronta per aprire le porte a studenti e professionisti della gastronomia nazionale e mondiale. Il futuro è oggi!”.

Ricordiamo che l’ala ovest dovrebbe accogliere una sala destinata a mensa e ristorante didattico, mentre il lato est, invece, ospiterà una sala per attività convegnistiche, espositive e di promozione. Al piano primo sono ubicate gli ambienti dedicati alla didattica, organizzate in 5 grandi aule specializzate per le diverse attività formative svolte dall’ateneo. Al secondo e terzo piano sono collocate 32 camere e 2 suites, per un totale di 72 posti letto, tutte dotate di bagno, per il soggiorno ed il pernottamento dei discenti e dei fruitori delle attività della Colonia.