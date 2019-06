Agerola, suicidio casa di riposo: indagate tre persone. Tra questi anche il parroco

Sono tre le persone indagate per il presunto suicidio nella casa di riposo San Francesco ad Agerola. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di questo terribile episodio che ha visto protagonista un anziano ospite di questa struttura finito giù dal balcone del secondo piano e morto poi in ospedale.

Per l’accaduto sono indagati A.G., socio della casa di riposo e responsabile medico, P.C., suo collega e il parroco della chiesa San Matteo di Bomerano, in quanto direttore della struttura. I familiari della vittima non sarebbero convinti della tesi del suicidio e avrebbero sporto denuncia. Ricordiamo che stando alle informazioni ottenute il 75enne non era originario di Agerola, ma era ospite della struttura.

Gli abitanti del posto sono ancora sconvolti dall’episodio e ora attendono che si faccia chiarezza. Solo un giorno prima dell’avvenimento si era verificato sempre ad Agerola un altro episodio di suicidio: un 65enne si era impiccato in casa nella zona di via Locoli.