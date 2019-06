Agerola, spuntano due farfalle del “Sentiero degli Dei” sulla prima pagina della rivista Animal Biology

Agerola. Sono state scelte due farfalle del Sentiero degli Dei come prima pagina della rivista scientifica Animal Biology. La storica rivista è stata fondata nel 1872 come Archives Néerlandaises de Zoologie e nel 1967 è stata rinominata Netherlands Journal of Zoology, mentre dal 2004 è conosciuta con il nome attuale. Si tratta di due esemplari di Melitaea, ferme su fiori di Achillea, proprio nell’area iniziale del Sentiero degli Dei, ad Agerola. Uno scatto, firmato Valentina Zizzari, che risale a giugno del 2017 e difatti ha immortalato l’accoppiamento di questi affascinanti animali.

Questo è stato usato per introdurre l’argomento trattato dal Research Associate presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Coblenza, in Germania, ovvero “New Perspectives on Meeting and Mating”, riguardante studi circa le tecniche usate dagli animali per scegliere il partner migliore per procreare. Valentina Zizzari è pugliese, spesso però attiva in Campania. E’ laureata in Biologia all’Università di Siena, con Dottorato di Ricerca in Biologia evoluzionistica; si occupata di conservazione della biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici sul successo riproduttivo degli animali.

Ancora una volta, quindi, il Sentiero degli Dei, che ogni anno attira migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo e che traccia il tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, ha avuto risalto a livello internazionale.