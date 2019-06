Agerola. Nessuna denuncia contro la casa di riposo San Francesco per il presunto caso di suicidio

Agerola. In relazione al presunto caso di suicidio verificatosi nella casa di riposo San Francesco ci giunge una precisazione da parte dell’Avv. Giuseppe Iorio, procuratore legale delle Sig.re Villani Angela e Villani Giuseppina, figlie del defunto Sig. M. Villani. L’Avv. Iorio comunica che le sue assistite, unitamente agli altri fratelli, non hanno sporto alcuna denuncia querela nei confronti dei responsabili e rappresentanti legali della casa di riposo San Francesco ad Agerola. Evidenzia, altresì, che la Procura di Torre Annunziata ha proceduto d’ufficio nei confronti degli eventuali responsabili. Tanto dovevamo per correttezza e precisione, rettificando quanto riportato nel nostro precedente articolo che potete leggere in correlato,