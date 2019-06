Agerola, info-point a San Lazzaro: ottenuto finanziamento da 150mila euro

Un info-point nascerà a San Lazzaro, nella frazione di Agerola, andando a rinforzare ulteriormente l’offerta turistica. Questa struttura sarà a breve realizzata attraverso l’adesione del comune dei Monti Lattari al Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra Protetta, con l’amministrazione di Luca Mascolo che è riuscita a portare a casa con il proprio progetto, un finanziamento dal 150mila euro, ottenuti con i fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, accedendo alla misura 7.5.1 “sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”: questa tipologia di misura è prevista per le aree rurali che intendono finanziare investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, centri di accoglienza e informazione per la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.