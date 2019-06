Oggi Agerola si veste di colore. Tre nuovi parco giochi per bambini sono stati inaugurati questa mattina nelle frazioni di Bomerano, Campora e San Lazzaro.

Ecco le tre aree giochi, rinnovate e tirate a lucido con nuovissimi moduli per bimbi. Abbiamo finanziato il tutto con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, a dimostrazione che quando parliamo di crescita di turismo non ci limitiamo solo ad una lettura di dati analitici (aumento delle presenze e dei posti di lavoro) ma immaginiamo un circuito virtuoso capace di generare benefici ed opportunità per l’intera comunità. A cominciare proprio dai più piccoli.