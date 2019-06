Addio Enzo Canzanella, piange la classe 68 di Positano

In certi momenti si ha quasi timore a scrivere delle parole, con la paura che il nero inchiostro possa macchiare il bianco candore del foglio, candido come l’anima del caro Enzo che ci ha salutato oggi. Il ricordo inevitabilmente corre ai tempi di scuola, tu ragazzo vivace che prendevi in giro un pò tutti, a volte me la prendevo, ma poi con il passare del tempo ci ridi sopra.

Hai lottato con dignità contro il male fino alla fine, per non cadere nella retorica di un articolo scritto per ricordare un amico, voglio riportare le parole di un grande Uomo, Giovanni Falcone :

Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana.

Te ne sei andato via degnamente Enzo, salutaci la cara maestra Teresa ed il caro amico Enzo d’Urso, la classe 68 di Positano ti piange, nella foto siamo tutti in gita a Ravello, mi sembra in terza elementare, tu sei quello in basso, riccio e biondo, come gli angeli che ora ti fanno compagnia.

Con affetto, Giuseppe Di Martino