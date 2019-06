Acqua cristallina in Penisola ed in Costiera. Arpac conferma la balneabilità con una certificazione che, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha pubblicato dopo diversi monitoraggi effettuati nei giorni scorsi. Il battello dei tecnici che hanno prelevato i campioni si è mosso lungo la linea di costa tra Vico Equense e Massa Lubrense e tra Positano e Cetara.

Il campionamento è stato effettuato tra il 10 ed il 12 giugno scorsi nei diversi punti di prelievo prestabiliti ed ora sono stati resi noti i risultati dopo le analisi effettuate nei laboratori specializzati dell’Agenzia della Regione Campania. Ebbene il responso è più che positivo considerato che il mare che bagna la penisola sorrentina è stato certificato tutto assolutamente balneabile.

Le verifiche, infatti, oltre a constatare l’assenza di agenti inquinanti come escherichia coli ed enterococchi intestinali, hanno appurato anche l’assenza di schiuma e mucillagine, così come di rifiuti solidi o residui bituminosi e idrocarburi. I controlli hanno evidenziato che non sono presenti neanche meduse. Unica eccezione alcune scie di schiuma bianca che galleggiavano nello specchio d’acqua di Marina di Puolo, a Massa Lubrense.

In costiera Amalfitana, invece, scoppia la polemica su facebook per quanto riguarda la pulizia delle acque di Maiori.