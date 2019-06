Altro grande successo per l’Accademia Calcio Sorrento. I pulcini hanno figurato alla grande nella competizione “Milan Cup”, andato in scena a Vismara: circa ottocento bambini di quarantotto Scuole Calcio Milan di tutta Italia hanno partecipato a questo importante evento che rappresenta la festa di fine stagione delle Scuole Calcio e Centri Tecnici rossoneri e che vede andare in scena un torneo dedicato alle categorie Pulcini (2008 e 2009) e Primi Calcio (2010) per un totale di 144 partite.

Il formidabile gruppo dei 2009 dell’Accademia Calcio Sorrento ha concluso il proprio gironcino da capolista, con ben 7 punti realizzati in tre partite, staccando quindi il pass qualificazione verso la fase finale.

Alla fine è stato raggiunto un soddisfacente terzo posto, dimostrazione del valore di una scuola calcio capace di competere con qualsiasi concorrente, anche se di rango nazionale. I ragazzi hanno dato prova di grande caparbietà nello sgomberare la testa dai pensieri negativi, pensando unicamente al campo.

Ciò può avvenire soltanto con la preparazione a 360 gradi del mister Daniele Cacace, lungimirante nel prevedere i possibili pericoli di una situazione a così alto livello, aiutato inoltre dall’allenatore in seconda Giuseppe Macarone, cruciale nelle consulenze tattiche. Uno spettacolo iniziato sotto i colori rossoneri milanisti, ma terminato poi, almeno per tutti noi, nel segno di Sorrento.

“In Lombardia, abbiamo portato una tonalità di colore differente, il #rossonero “accademico””.