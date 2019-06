Libri. Massimo Colatosti ritorna con un libro di ricordi “l’autore si racconta al suo … “autore ombra”, edizioni “l’archimede napoletano”,

Articolo di Maurizio Vitiello – Massimo Colatosti ricorda i suoi momenti filmici e di vita.

Massimo Colatosti ritorna sulla scena con un libro di ricordi “l’autore si racconta al suo … “autore ombra”, edizioni “l’archimede napoletano”, pubblicato nel novembre del 2018, che fa il punto sulla sua vita di attore e di geniale inventore, dalle presenze al “Maurizio Costanzo Show” e a vari programmi in RAI e su tv libere e sino alle sue piccole, ma strategiche, invenzioni molto singolari.

Ne elenchiamo alcune:

1989, ha venduto il muro di Berlino;

1990, noleggio cellulare nel traffico a Napoli;

1992, ha venduto le manette tangentopoli;

1994, noleggio dei manichini a Napoli:

1995, ha inventato lo sciroppo anti-stress;

1996, ha pensato al I Comitato Europeo “Pro-viagra”.

Luciano De Crescenzo, scrittore, autore, regista e grande amico di Renzo Arbore, ha scritto la premessa di questo libro, ma anche per altri suoi libri, come anche il bravissimo attore Giancarlo Giannini; poi, ci sono stati Gualberto di Cesare e Ciro Esposito, Mimmo Liguoro, Giulio Pisacreta …

Ricordiamo anche la sua partecipazione a questi films:

1982, Core mio;

1984, Così parlò Bellavista;

1985, Il mistero di Bellavista;

1986, Ternosecco;

1988, 32 Dicembre;

1989, Scugnizzi;

1995, Croce e Delizia;

1998, Besame Mucho.

In alcune scene ha partecipato con duttilità interpretativa e molte di queste vengono ancora ricordate dal pubblico, e ciò lo rende felice.

Quest’ultima sua pubblicazione è, fondamentalmente, un “amarcord” e tutto sfila sull’onda del ricordo.

I vari dialoghi inseriti appartengono a quella categoria dell’anima che muove coscienza e memoria e tutto ha sostanza e spessore.

In Massimo Colatosti c’è il piacere dello spettacolo e la voglia d’incontrare l’altro.

Ha conosciuto personaggi famosi con cui molto semplicemente ha trattenuto conversazioni e ha incontrato la loro voglia d’umanità.

Vivere e lavorare a Napoli non è semplice e Massimo Colatosti ha inseguito, con una fervida fantasia, delle “chances”; insomma, le ha determinate con sapienza tutta partenopea.

Ingegnosamente e lucidamente ha aperto dei varchi ironici e di vita con una logica esistenziale impulsiva, estremamente sorgiva e fattiva.

Maurizio Vitiello