Carenza di personale negli ospedali in Penisola Sorrentina. L’intervento della Federazione dei Sindacati

Riceviamo e pubblichiamo un intervento della Federazione dei Sindacati Indipendenti sulla carenza di personale negli ospedali di Sorrento e Vico Equense. Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa.

Prendiamo atto, positivamente, che l’amministrazione dell’ASL NA 3 Sud a seguito di varie note (le cui ultime, datate 19 e 31 maggio 2019, prodotte per segnalare le criticità organiche) si è accorta che esiste una problematica dei PP.OO. di Vico Equense e di Sorrento.

Esprimiamo il nostro disappunto che in pieno periodo estivo si sono concretati altri trasferimenti di personale presso presidi (esterni dell’ASL ),pur in presenza (per garantire i LEA ) a nebulose ESTERNALIZZAZIONI di interinali con aggravi ECONOMICI ai Bilanci Aziendali.