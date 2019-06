La poltrona Nemo disegnata da Fabio Novembre, si caratterizza per le sue dimensioni importanti e dalla sua curiosa forma di volto umano che richiama le linee classiche dalle proporzioni perfette, quasi divine. Nemo è una vera e propria scultura capace di emozionare per il suo grande impatto scenografico diventando la vera protagonista in qualsiasi ambiente.

La forte personalità della poltrona Nemo, adatta anche per l’outdoor nelle finiture opache, domina gli ambienti con una presenza teatrale e allo stesso tempo soprannaturale.

Con Nemo Driade Fabio Novembre conferma la sua abilità nel design ispirandosi alle forme della natura umana, come già fatto con il divano Divina che elogia le linee femminili.

La poltrona Nemo viene prodotta sia su base fissa che su base girevole in polipropilene opaco (adatto per l’outdoor) nei colori bianco, nero, grigio e rosso, nella versione in polietilene verniciato nero, rosso e arancio. Dal 2014 Nemo viene prodotta anche nella nuova finitura con resina all’acqua e polvere di metallo adatta sia all’uso interno che esterno, nelle varianti ferro, rame e ottone.

FOTO DI GIANFRANCO CAPODILUPO