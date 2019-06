Sorrento, strage tra i gatti del Porto.

Dalla colonia scomparsi 15 felini, di cui otto già trovati morti. Indagano i Carabinieri.

Sorrento – Una vera e propria strage quella denunciata da Salvatore Astarita , rappresentante dell’Enpa penisola sorrentina, al Porto di Sorrento. Dove un’intera colonia felina composta da circa 15 esemplari è totalmente sparita nel giro di ventiquattro ore. A far completamente temere il peggio il ritrovamento al momento di otto gatti senza vita. Una colonia a quella al porto di Sorrento , tra le più amate e fotografate dai turisti in zona, fanno sapere dall’Enpa. Non solo , l’intero gruppo era già da tempo regolarmente sterilizzata ed accudita , come spesso capita lungo il territorio dallo stesso Astarita. Rabbia ed indignazione non soltanto tra gli attivisti dell’Enpa ,l’episodio rappresenta una vera è propria perdita per i tanti cittadini che ormai si erano affezionati ai gatti del porto. Dasll’Enpa si spera che i tanti omertosi trovino il coraggio per parlare in modo da individuare i colpevoli di tale sciagurato episodio. Subito dopo i primi ritrovamenti , oltre Asl , sono stati informati i Carabinieri della Stazione di Sorrento, che hanno immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili. Si ricorda che l’uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall’art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni”. – 06 giugno 2019 – salvatorecaccaviello