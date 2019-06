Dal corrispondente di Positanonews Gaetano Starace

Questa mattina a Massa Lubrense, località S.Agata sui due Golfi, l’amministrazione comunale ha inaugurato l’ufficio turistico comunale, installato nella centralissima piazza di San Ludovico da Casoria. Un ufficio che nasce con mille ambizioni- dichiara il vicesindaco, con delega al turismo Giovanna Staiano – e a cui ha lavorato intensamente nell’ultimo periodo la struttura comunale al fine di poterne garantire l’apertura in concomitanza con l’inizio della stagione estiva. Immagino questo ufficio come una finestra sul mondo, un luogo aperto e accogliente, che sappia indicare e consigliare le bellezze paesaggistiche, archeologiche e naturalistiche di Massa Lubrense; continuiamo a lavorare lungo un solco già tracciato da qualche anno che è quello del turismo sostenibile, che, tra l’altro, ci ha permesso di conseguire le ambitissime certificazioni della Bandiera blù e Spighe verdi. Il turista sta cambiando non è più un soggetto passivo, non visita più passivamente un posto, non chiede più solo beni o servizi, bensì egli diventa protagonista del viaggio integrandosi perfettamente nei luoghi che visita, “vivendolo” in prima persona con una esperienza coinvolgente fatta di emozioni, saperi e sapori da cui trarre un ricordo piacevole e positivo, oggi il turista è definito un “esploratore di emozioni”. E noi ci auguriamo che oltre alla bellezza della nostra terra, anche la nostra capacità di accogliere e integrare sia un motivo determinante di scelta e di apprezzamento dei nostri luoghi. ”