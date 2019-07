25 anni di attività commerciale di Giovanni De Simone

La macelleria della piazza di Sant’Agnello è una azienda a conduzione familiare, Giovanni , la moglie e i figli. Carni di tutti i tipi, a volte disponibili, a volte da prenotare. Gianni una fetta di fegato per mia suocera?! lo sai… il martedì. Carni bianche, secondo i costumi attuali e i suggerimenti dei dietologi, pronti, oltre il pollo, tacchino e coniglio, già preparati solo da cuocere, o al forno o alla griglia. La signora è attenta alle richieste della clientela, e si fa in quattro per poter accontentare tutti, prodigandosi anche in consigli e ricette rapide. Oggi sono 25 anni che è presente in piazza, è un traguardo importante, per i tempi economici che corrono! Non a caso il sig Sindaco PierGiorgio Sagristani, di buon mattino è stato in negozio e ha consegnato una targa per questo anniversario. Noi di Positanonews abbiamo raccolto una cortese intervista in esclusiva tra filetti di manzo e fette di torta.