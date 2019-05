Yacht Icon a Positano foto esclusive. Ancora grosse imbarcazioni prediligono la perla della costiera amalfitana. Lo yacht a motore Custom ‘221.46ft / 67.50m’ è stato costruito nel 2010 da Icon Yachts e l’ultimo è stato rinnovato nel 2014. Gli interni dello yacht sono stati progettati da Studio Linse e il suo stile esterno è di Redman Whiteley Dixon. ALLOGGIO Il layout interno di Icon può ospitare fino a 12 ospiti in 7 camere, tra cui una master suite, 1 cabina VIP, 2 cabine doppie, 2 cabine doppie e 2 letti pullman. È anche in grado di trasportare fino a 17 membri dell’equipaggio a bordo per garantire una rilassante esperienza di yacht di lusso. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere per creare un’atmosfera elegante e confortevole. Le impressionanti strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di Icon la rendono la barca da charter ideale per socializzare e intrattenere con la famiglia e gli amici. PRESTAZIONE Costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. È dotata di un sistema di stabilizzazione ultramoderno per ridurre l’effetto del movimento del rullo e garantire il massimo comfort durante le vacanze in charter. Con una velocità di crociera di 13 nodi, una velocità massima di 16 nodi e una gamma di 6.000nm dai suoi serbatoi di carburante da 193.200 litri, è la combinazione perfetta di prestazioni e lusso. SERVIZI Aria Condizionata, Connessione WiFi a bordo, Idromassaggio sul ponte, Palestra / attrezzi ginnici, Stabilizzatori in corso, Stabilizzatori all’Ancora