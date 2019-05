A VOLLA CON LATTRICE MELANIA MOLLO IN “VIA DI FUGA”

A VOLLA CON L’ATTRICE MELANIA MOLLO

IN “VIA DI FUGA”…

L’ASSOCIAZIONE CI DIAMO LA MANO…

IMPEGNATA NELLA CULTURA.

Venerdì 24 maggio una serata con le atmosfere giuste presso il Cosmopolitan Lounge Bar & Bistrot alla via Raffaele Sanzio 27 Volla, la prima rassegna artistica e letteraria “Incontri Culturali Vollesi”. Una splendida iniziativa per promuovere la Cultura sul territorio cittadino favorendo e organizzando eventi, incontri e presentazioni di carattere artistico e letterario.

Si parte dal cuore e dalle parole. La voglia di incontrarsi per discutere e dibattere temi e approfondimenti culturali di ampio respiro.

Presenti oltre al Sindaco

Avv. Pasquale Di Marzo gli organizzatori Gennaro Iannuzzi, Egidio Perna e Giuseppe Gironda e il “Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile e l’associazione “Ci diamo la mano” di Volla.

Durante la serata tutti gli autori presenti hanno letto un breve componimento delle proprie opere intervallati dalla voce e chitarra del maestro Salvatore Minopoli. Tra gli ospiti una donna energica e bella, che infonde positività. L’attrice Melania Mollo incanta tutti con la sua semplicità. Melania ha declamato un suo ultimo scritto dal titolo “Via di Fuga” e ha omaggiato tutti con un interpretazione recitata dedicata all’amore.