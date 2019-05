Violenza sessuale a Sorrento: ragazza non era drogata né ubriaca

Una vicenda che ha scioccato nuovamente la Penisola Sorrentina, dopo i noti fatti dei mesi scorsi. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, si sarebbe consumata una violenza sessuale a Sorrento, presso un noto locale del centro storico, ai danni di una giovane donna statunitense. Il colpevole, almeno stando a quanto riferito dalla ragazza, sarebbe un 22enne originario di Massa Lubrense. I due si sarebbero conosciuti a Piazza Tasso, poi si sarebbero recati in un pub lì vicino e nel bagno si sarebbe consumata la violenza. Stando a quanto riferito anche dalle amiche della ragazza, questa sarebbe entrata in bagno per poi uscire di corsa piangendo, asserendo di essere stata violentata. Pochi minuti dopo si è recata dai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Ancora non è chiara la dinamica e gli inquirenti stanno cercando di sbrogliare la matassa. I test hanno tutti dato esito negativo: la donna non era né ubriaca né drogata. Dopo la denuncia, il giovane di Massa Lubrense è stato identificato e rimesso in libertà. I magistrati, stando a quanto riferito dai colleghi di Metropolis, hanno iscritto nel registro degli indagati l’accusato: il fascicolo aperto è per tentata violenza sessuale.

La giovane turista era perfettamente lucida, come ammesso da lei stessa durante la denuncia. I testimoni li hanno visti entrare nel bagno, apparentemente senza nessuna forzatura da parte del giovane di Massa, ma dopo pochi minuti la ragazza è uscita dal bagno piangendo. Nel frattempo, continuano le indagini…