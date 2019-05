Vincenzo Sofo e Marion Le Pen a Napoli: i video dell’inviato di Positanonews Giovanni Cervero

Vincenzo Sofo e Marion Le Pen giungono a Napoli, altra tappa del candidato della Lega al Sud per le elezioni europee del 26 maggio. La nipote di Jean-Marie e Marine Le Pen, ormai ritirata dalla politica francese da circa due anni, sta girando il Sud insieme al compagno in tour elettorale: per l’ex parlamentare transalpina si tratta per lo più di un occasione per conoscere da vicino il Mezzogiorno d’Italia. Marion infatti non rilascia dichiarazioni, proseguendo il proprio percorso di allontanamento dal Front National, pur sostenendo in diverse occasioni un sovranismo consolidato nell’asse franco-italiano.

Vincenzo Sofo insieme alla propria compagna si è recato al Centro Studi “Pietro Golia” per tenere un convegno: come documentato nei video del nostro inviato Giovanni Cervero, il leghista Sofo, rivendicando le proprie origini calabresi, ha affrontato il tema di politica e democrazia. L’esponente del Carroccio al sud ha comunque ribadito che il partito capitanato dal vicepremier Matteo Salvini, “rappresenta un’alternativa all’Europa che è stata costruita fino ad oggi, ed è evidente che l’Europa costruita fino ad oggi non funziona. Serve un’Europa che riparta dai territori, non è un caso che questa campagna elettorale è realizzata sui territori, da quelle province trattate da periferie ed è da queste zone e fasce di popolazione che bisogna partire per ricostruire una vera Europa che difenda tutti e non solo certi poteri.”