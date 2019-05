VILLA RUFOLO, DAL 2 AL 4 MAGGIO LABORATORIO A CIELO APERTO DI RILIEVO DELL\'ARCHITETTURA

Dopo i soddisfacenti risultati ottenuti lo scorso anno, torna a Ravello il Laboratorio a cielo aperto di Rilievo dell’architettura, frutto della collaborazione tra la direzione di Villa Rufolo e l’Università degli Studi di Salerno. Durante le tre giornate di workshop, realizzate in sinergia tra Fondazione Ravello ed il Comune di Ravello, saranno gli studenti della facoltà di Ingegneria Civile a condurre i rilievi, sotto l’autorevole guida del Direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano, attualmente docente a contratto in “Rilievo dell’Architettura” presso l’Università degli Studi di Salerno.

Obiettivo degli organizzatori è quello di “ampliare le conoscenze dei nuovi ingegneri e architetti al fine di fornire loro il linguaggio, i metodi e gli strumenti infografici per il rilievo dell’architettura” ed

aggiungono, “fornire una conoscenza avanzata delle tecniche grafiche digitali atte alla realizzazione, alla visualizzazione, alla presentazione, alla comunicazione di un progetto grafico di rilievo. Inoltre, in collaborazione con www.geofotogrammetrica.it, sarà illustato l’innovativo sistema SLAM – Simultaneous Localization and Mapping.

Il laboratorio contempla lezioni teoriche, esercitazioni pratiche di campagna e attività di laboratorio, per così sviluppare le capacità critiche e quelle di lavorare in team.”