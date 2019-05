Il Vietriraito vince.... Vietri sul mare...\"perde\"!

La promozione in seconda categoria della squadra del Vietriraito,ha messo in luce il grave problema della carenza di uno stadio a Vietri sul mare.Il campo di Marina di Vietri,che fu creato dopo l’alluvione del ’54 ,per dare la possibilità ai giovani vietresi di riprendere la vita ,dopo tanti morti,continua ad essere chiuso alle squadre della città. Infatti il Vietriraito ha dovuto chiedere “ospitalità”al comune di Baronissi per poter effettuare il campionato, poiché il campo di Marina ,che ha visto i vari Galderisi,Gregorio,Della Monica,Scungio, ovvero giocatori che hanno militato in serie A ,non è stato omologato per carenze strutturali.Che poi lo stesso è destinato al parcheggio delle auto nel periodo estivo, è cosa nota ,ma la carenza di posti auto è una emergenza cronica a Marina di Vietri soprattutto nel periodo estivo.”E’ un giorno storico per Vietri-ha commentato in un post il giornalista sportivo vietrese Antonio Abate-il Vietriraito promosso in seconda categoria e per la Sporting Audax del presidente Luigi Abate e dei vietresi Erasmo Abate, Marco Altimari e Gianluigi Orabona arriva uno storico salto in Promozione!

Tutto questo senza che Vietri abbia un campo di calcio degno di questo nome!! purtroppo nessuno vuole andare via dalla propria città,ma se non sei messo nelle condizioni di fare sport non hai alternative: o trovi ospitalità altrove o muori. Il nostro territorio da anni non ha una programmazione per lo sviluppo dell’attività sportiva,da decenni si parla di fare il campo sportivo altrove, ma tutto resta com’è…”Carmine Matonte, allenatore dei ragazzi del Vieriraito commenta:”

Abbiamo ,con anticipo, portato la” nave in porto”. Erano 18 anni che una squadra del comune di Vietri non vinceva un campionato FIGC Lnd . Spero soltanto che la nuova amministrazione si ricordi di premiare questi terribili vietresi che da 2 anni stanno portando il nome di VIETRI SUL MARE ,in giro per la Campania con grande ONORE !Una situazione che dovrebbe e potrebbe essere risolta, soprattutto in memoria di Nicola Gregorio e Angelo Belmonte,”anime”di una generazione di fenomeni di calciatori,ma soprattutto grandi “docenti”e Maestri di vita per tanti giovani vietresi.Gli stessi giovani,ma anche tanti cittadini che chiedono alla nuova amministrazione che verrà, una definitiva risoluzione del problema,un impegno concreto per riportare va Vietri la gloriosa Vietriraito.

Antonio Di Giovanni