Vietri sul mare, da un anno Villa Guariglia ancora non riparata. Ecco come stanno le cose

Vietri sul mare, Costiera amalfitana . Crollato un anno fa, il muro di villa Guariglia non è stato riparato.

Con i 54 milioni di debiti in cassa,

la Provincia di Salerno (ente

proprietario) non può spendere

nemmeno 10mila euro. Almeno

così raccontano a palazzo

sant’Agostino. Il risultato è

devastante. Il gioiello di Vietri sul

Mare resta chiuso ai turisti e ai

residenti. I lavori non partiranno a

breve, la Provincia non ha

preparato nemmeno un preventivo.

Al momento, quindi, non si ha

nemmeno una vaga idea a quanto

ammontino i danni. Nello scorso

fine settimana la beffa si è ripetuta.

I turisti sono arrivati a Vietri e

hanno trovato i cancelli chiusi a

villa Guariglia.

I due candidati a sindaco,

Antonella Scannapieco e

Giovanni De Simone , hanno

inserito l’argomento nella loro

agenda politica: «Sarà la prima

cosa che faremo, se verremo

eletti». Il problema è che mancano

i soldi. E i soldi li deve mettere

l’amministrazione provinciale.

Girando tra gli uffici comunali e

provinciali nessuno è in grado di

rispondere. Il biglietto da visita per

i turisti e i cittadini è devastante.

«La villa è chiusa per motivi di

sicurezza » rispondono i tecnici.

Non esiste una data di riapertura,

spiegano negli uffici. All’interno

di villa Guariglia sono conservate

opere meravigliose come una

raffinatissima collezione

di ceramiche e porcellane. C’è poi

il Museo della ceramica. Il parco

veniva utilizzato per concerti

musicali, manifestazioni

enogastronomiche e per

l’artigianato locale. Il muro di

contenimento danneggiato

ostacola ogni ipotesi di riapertura.

Se non si smuovono

all’amministrazione provinciale,

villa Guariglia resterà un gioiello.

Solo da ricordare.

Antonio Di Giovanni