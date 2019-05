Vietri sul Mare, spuntano sculture falliche. I cittadini non ci stanno: “Non rappresentano la città”

Pochi giorni dopo l’attacco (ennesimo) dei vandali alle opere della Villa Comunale, a Vietri sul Mare sono spuntate diverse sculture falliche per la città. Questi simboli, ritenuti come è noto simboli dell’abbondanza, sono frutto del lavoro artistico di Vincenzo Biffi Gentile: il tutto rientra nel progetto ceramico “Viaggio attraverso la ceramica”, che quest’anno ha come tema centrale il Potlatch, cerimonia tipica di alcune tribù di nativi americani che tradizionalmente comprende un banchetto in cui vengono ostentate pratiche distruttive di beni considerati “di prestigio”.

La parete così decorata è stata posta proprio all’ingresso della città e la cosa non ha fatto felice tanti cittadini. Numerose, infatti, le critiche sollevate: “Può essere anche un’opera d’arte ma la collocazione è sbagliata -ha commentato un utente su Facebook- Proprio perché quella discesa è l’ingresso al paese dovrebbe esserci un mega pannello come quello appena realizzato dal maestro Raimondi. Qui nessuno si scandalizza ma da vietrese vorrei vedere rappresentato il mare, i due fratelli, la cupola di San Giovanni, i limoni, pure “u ciucciariell” ma non questo, con tutto il rispetto per l’artista che l’ha realizzato”.

Altri commenti sono stati molto più duri. Attualmente l’opera risulta coperta con un lenzuolo (non sappiamo di preciso il perché).