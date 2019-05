Vietri sul mare . Scannapieco “La politica non sia più merce di scambio”

Con noi trasparenza ed efficienza amministrativa. La politica non deve essere più considerata merce di scambio dove il diritto diventa favore». Lo ha detto Antonella Scannapieco candidata sindaco al Comune di Vietri sul Mare durante l’inaugurazione della sede elettorale “L’Alternativa- un Comune per tutti”.

Scannapieco, nel ringraziare le numerose persone presenti, ha ribadito la necessità di un’azione concreta che riduca «il distacco tra i cittadini e l’amministrazione per il bene unico del territorio ». «Bisogna garantire trasparenza ed efficienza – ha detto la candidata sindaco – Il Comune deve essere aperto a tutti e il sindaco deve essere al servizio di tutti i cittadini. La politica deve essere partecipativa e non più considerata merce di scambio dove il diritto diventa favore o piacere». Sono stati presentati anche i 12 consiglieri candidati: Giovanni Bilotti , Maurizio Celentano , Giovanni Filosa , Ersilia Frusciante , Giuseppe Masullo , Roberta Pecoraro , Antonietta Raimondi , Claudio Santoriello , Serena Santoriello , Emilia Senatore , Alessio Serretiello , Filippo Tortora (detto Pippo)