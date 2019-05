Vietri sul Mare, inquinamento Bonea: candidati sindaci pronti a dare battaglia al Comune di Cava?

A Vietri sul Mare si è riaccesa la questione legata all’inquinamento del fiume Bonea. In molti si chiedono se la cosa verrà affrontata in maniera seria e concreta dai due candidati sindaci. La questione potrebbe essere abbastanza spinosa. Come spiega qualcuno sui social, sembra che possa nascere un contenzioso tra il Comune di Vietri e quello di Cava de’ Tirreni.

Si legge:

“Il Comune di Cava pur essendo stato dotato di risorse finanziarie con fondi europei per risolvere la questione, i fondi sarebbero stati specificamente destinati, questi sarebbero stati utilizzati per finalità diverse senza quindi procedere alla risoluzione della fonte attuale di inquinamento della acque di balneazione di Vietri sul mare continuando, quindi, a generare gravi ripercussioni sull’economia turistica e la salute del cittadino.

Nel Grande Progetto Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno (POR FESR CAMPANIA 2014/2020) per il comparto 7, l’importo lordo ammonta a € 4.964.591,00 e riguarda i Comuni di Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni.

Il contratto firmato prevede il RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA di alcune frazioni di Cava senza intervenire direttamente sul “risanamento ” mediante apposito impianto di depurazione delle acque reflue fognarie di Cava de Tirreni che confluiscono nel fiume Bonea e poi direttamente in mare a Vietri determinando inquinamento marino con DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE a destra e a sinistra della foce del Bonea”.

I candidati sindaci hanno già fatto sapere che affronteranno il tema dell’inquinamento a Vietri con controlli seri e mirati in grado di assicurare alla giustizia coloro che si macchieranno di crimini di questo tipo. Non è escluso che ci sarà una lotta legale tra i due Comuni. Staremo a vedere come evolverà la cosa.