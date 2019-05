Vietri sul Mare. La porta della Costiera amalfitana ha in Giovanni De Simone il nuovo sindaco. Dopo una maratona elettorale abbiamo altri dati ed esclusive interviste .

Ecco il conteggio dei voti delle due liste, dei candidati sindaci e dei vari membri delle liste. Aggiornamenti in tempo reale che continueranno fino al completamento con i dettagli . Giovanni De Simone è il nuovo sindaco, a lui, alla Infante , la più votata, e a Benincasa, figlio dell’ex sindaco di vietri , tutti intervistati per Positanonews da Antonio Di Giovanni . Molto chiaro il sindaco De Simone “Abbiamo puntato sui programmi e i cittadini ci hanno premiato, ora ci mettiamo subito al lavoro. Priorità i parcheggi, il pontile a Marina, le vie del mare e incontri con le frazioni”

L’Alternativa un Comune per tutti Scannapieco Antonella Voti l1880 Preferenze: Giovanni Bilotti 160 Maurizio Celenta 311 Giovanni Filosa 193 Ersilia Frusciante 238 Giuseppe Masullo 64 Roberta Pecoraro 238 Antonella Raimondi 355 Claudio Santoriello 115 Serena Santoriello 253 Emilia Senatore 255 Alessio Serretiello 431 Filippo Tortora 137 Uniti per Vietri Giovanni De Simone Voti 2777 Preferenze: Vincenzo Alfano 409 Daniele Benincasa 516 Elvira Borriello 276 Luigi Buono 134 Antonello Capozzolo 351 Marcello Civale 304 Domenico D’Amore 263 Stefania Fiorillo 419 Angela Infante 557 Salvatore Pellegrino 307 Annalaura Raimondi 518 Davide Scermino 176 Eletti Maggioranza sindaco Giovanni De Simone Alfano Benincasa Capozzolo Civale Fiorillo Infante Pellegrino Raimondi Minoranza Serretiello Raimondi Celenta Bianche 53 Nulle 100 Non assegnata 1

L’Alternativa – Un comune per Tutti Voti Totali: 1880 Antonella Scannapieco – Candidato Sindaco N°Voti: Giovanni Bilotti N°Voti: 4 Maurizio Celenta N°Voti: 19 Giovanni Filosa N°Voti: 2 Ersilia Frusciante N°Voti: 15 Giuseppe Masullo N°Voti: 0 Roberta Pecoraro N°Voti: 6 Antonietta Raimondi N°Voti: 6 Claudio Santoriello N°Voti: 1 Serena Santoriello N°Voti: 3 Emilia Senatore N°Voti: 11 Alessio Serretiello N°Voti: 15 Filippo Tortora N°Voti: 7