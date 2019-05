Vietri sul mare al voto . Furbi e Millantatori di Paolo Ventura

Riceviamo e pubblichiamo . Vietri sul Mare, Costiera amalfitana . Giunti al termine di questa campagna elettorale che vede contrapposti la maggior parte dei componenti della passata giunta guidata F. Benincasa (adesso impossibilitato a ricandidarsi per il vincolo dei 2 mandati) e l’unica lista presente guidata dalla consigliera A. Scannapieco. Benincasa si può dire che non abbia proprio lasciato la casa comunale, anzi si accinge a continuare la sua politica locale attraverso il suo secondo genito, Daniele Benincasa candidato con G. De Simone, già Assessore al Turismo, cultura, ecc. Ma proprio analizzando il CV e profili social del figlio del sindaco, a detta sua si scorge la vena politica dove cerca di evidenziare il suo impegno e voler inserirsi nel panorama politico. In uno dei suoi interventi social, corredato anche di foto probatoria mette in risalto la sua posizione di senatore accademico risalente al 2015 presso l’Università di Ferrara, con i vari obiettivi raggiunti nel suo mandato come la creazione di un database per studenti Erasmus e presentazione di tesi in formato digitale.

Ma consultando i verbali delle Assemblee del consiglio studentesco Unife viene fuori una realtà un po’ differente, le cosiddette “proposte Benincasa”, non sono presentate tutte dall’aspirante consigliere comunale ma da altri colleghi consiglieri… anche l’Arch. A.Infante che pubblicamente ha dichiarato di aver operato una rivalutazione dei borghi di Vietri e aver realizzato tante opere pubbliche, tra cui una già conclusa… a quanto si sa i borghi sono stati abbandonati a loro stessi visto che i trasporti pubblici per residenti e turisti sono completamenti un miraggio lontano, per non parlare di nessun intervento di qualsiasi tipo;

le “tante” opere pubbliche così citate, è unica, inaugurata pochi giorni fa con il Governatore della Campania De Luca, un vettore meccanico, progetto durato un decennio dove anche i costi dell’opera non sono del tutto chiari visto che doveva essere finanziato con fondo europeo che tassativamente imponeva la realizzazione e l’inaugurazione nel 2015, pena una revoca parziale del finanziamento concesso. Ma sull’assessore ai lavori pubblici c’è anche un possibile conflitto di interessi in quanto continua a svolgere la propria attività professionale ..

Se questo è l’inizio di questa nuova amministrazione c’è da preoccuparsi davvero il futuro.