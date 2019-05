Vietri sul Mare, addio ad Antonio De Rosa: era un maestro della ceramica

Se n’è andato Antonio De Rosa. Il maestro ceramista di Vietri sul Mare è venuto a mancare proprio nei giorni in cui si stanno tenendo gli eventi di “Buongiorno ceramica” in tutta Italia. Antonio era un vero e proprio simbolo della Costiera Amalfitana e di quell’arte che ha reso nota Vietri sul Mare in tutto il Mondo. Grande affetto dimostratogli da parte dei cittadini vietresi e non solo.

Questo uno dei messaggi più commoventi apparsi sui social in queste ore:

“Apprendo da molto lontano la tua scomparsa. Vietri Sul Mare e il mondo dell’arte piangono una persona per bene, grande cuore, grande uomo. Hai sempre dimostrato di stare dalla parte dei più deboli, grazie alla tua bontà molti ragazzi hanno avuto un futuro. Io uno di quelli.

Ci hai accolto come figli, insegnato come Maestri, formato come professionisti. Adesso sono in Brasile, e tutto il successo di questo mondo lo dedico a te. Ciao grande saggio, ciao Antonio De Rosa, resterai per sempre quella persona genuina che tutti sognano di essere, e nessuno ci riesce”.