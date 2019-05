#VICONONSILEGA , arriva in Penisola sorrentina la protesta degli striscioni La protesta dei balconi arriva anche a Vico Equense. La marea di striscioni che ha travolto tutta l’Italia si estende fino in costiera a colorare finestre e balconi dei cittadini di Vico che con l’hashtag #VICONONSILEGA tra rime, slogan e le parole di Papa Francesco si oppongono a odio, razzismo e repressione del dissenso, e ribadiscono, tra ironia e orgoglio, che i “terroni” non dimenticano. Staremo a vedere che succede con i sindaci di Sant’Agnello e Sorrento , oltre a consiglieri di maggioranza vicani, che invitano a votare Lega …