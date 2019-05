Vico Equense, via al progetto di riqualificazione strutture ricettive: previsto hotel sul Monte Faito

Un progetto di enorme portata che prevederebbe un investimento di oltre 23 milioni di euro. Sei strutture ricettive di Vico Equense hanno deciso di unire le forze per portare avanti una riqualificazione importante grazie all’aiuto di Invitalia: si parla di un Contratto di sviluppo, con il quale è stato concesso un finanziamento complessivo di 12,5 milioni di euro.

Come rivela Invitalia, “l’obiettivo è elevare gli standard di tutte le strutture coinvolte, mediante interventi di ampliamento e riqualificazione. I lavori permetteranno di soddisfare una delle richieste crescenti dei viaggiatori italiani e stranieri: soggiornare in hotel di alto livello, dotati di ogni comfort e di servizi di eccellenza in grado di elevare il livello dell’esperienza turistica.

L’ad di Invitalia, Domenico Arcuri, ha dichiarato: ”Questo investimento conferma l’attenzione che rivolgiamo allo sviluppo dell’offerta turistica, soprattutto quando le imprese si muovono in una logica di filiera, con una visione comune sugli obiettivi da raggiungere e sulle azioni da mettere in campo. In Italia, e nel Sud in particolare, è importante che i sistemi turistici investano per migliorare i propri standard di ricettività, rendendosi più appetibili e creando i presupposti per nuova occupazione”.

Queste le parole di Antonio Savarese, amministratore unico Le Axidie: ”Questo risultato è la dimostrazione di come sia possibile una collaborazione tra pubblico e privato. Grazie a Invitalia, Comune, Regione e a tutti gli enti preposti, alcune delle più importanti strutture turistiche della penisola sorrentina investono sul territorio, riqualificando la propria offerta, aumentando l’occupazione e sviluppando le potenzialità delle strutture stesse e del comprensorio”.

Grazie al progetto sopracitato si verranno a creare ben 46 posti di lavoro nuovi. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’Hotel Le Axidie, dell’Hotel Mary, Hotel Capo La Gala, dello stabilimento balneare Bikini (verrà creato un albergo) e una struttura ricettiva sul Monte Faito, al momento inattiva.