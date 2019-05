Festa a Vico, azzurro-oro in Eccellenza meritatamente. Due a zero nella finalissima al Montesarchio, con le reti delle punte Borrelli e Porzio, ed obiettivo raggiunto per il club del duo Capasso-Savarese e del direttore tecnico Ferraro.

Mister Spano festeggia il suo secondo trionfo sulla panchina del Vico dopo il campionato vinto due anni fa. Tripudio di folla a Massaquano, la squadra ha riportato entusiasmo in città con i risultati ed il bel gioco. Pubblico delle grandi occasioni ed atmosfera adatta ad un match importante tra due compagini di valore. Spano non modificato gli interpreti del suo schema recente anche in virtù delle assenze dei giovani D’Urso e Francesco Correale. Confermato Porzio al fianco di Borrelli in prima linea con Arenella trequartista.

Primo tempo equilibrato ma con il Vico decisamente più pericoloso: traversa clamorosa di Porzio su sponda di Borrelli, occasione per il centravanti vicano con salvataggio sulla linea di Faraone e predominio del gioco. Ospiti però vicini al gol con Boscaino, destro a lato, e soprattutto con Adamo che ha preso la traversa dalla distanza con una parabola arcuata.

Ripresa con il Vico che in dieci minuti ha archiviato la pratica: prima Borrelli di destro ha fatto secco Parente approfittando di una respinta corta di Cillo, poi Porzio ha chiuso i conti sfruttando un assist di Arenella per Borrelli, sull’uscita del portiere il pallone è carambolato sui piedi del dieci vicano che ha trasformato con un destro chirurgico.

Prima che scattasse la festa vicana, al 45′, rigore fallito dal Montesarchio con De Blasio che ha fallito il penalty concesso per un mani ingenuo di Correale. È stato il segnale definito che ha fatto esplodere la gioia del Vico, meritatamente in Eccellenza.