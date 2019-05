Vico Equense. Un tratto di via Nicotera a doppio senso, quattro mesi di sperimentazione per favorire Santa Maria del Toro

Un’ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino porta una novità: con decorrenza dal giorno 23 Maggio 2019, l’istituzione in via sperimentale per quattro mesi, in via Nicotera, tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Maria del Toro e l’incrocio con via Luigi Serio del senso unico di marcia, eccetto per i veicoli di proprietà dei residenti nella Zona a Traffico Limitato di S. M. del Toro, autorizzati espressamente a percorrere il detto tratto di strada anche in senso inverso.

“Il quartiere di Santa Maria del Toro – dichiara De Martino – è ubicato in una posizione particolare, ovvero decentrato rispetto al centro urbano di Vico Equense, a cui si accede mediante una stradina cieca di ridotte dimensioni, ragion per cui l’area è classificata e individuata come Zona a Traffico Limitato.

Attraverso la strada di accesso al quartiere, si accede anche alla via Scraio ed alla via Mulini, strade a ridotta carreggiata e percorribili solo ai veicoli di ridotte dimensioni. La richiesta della modifica della circolazione – conclude – era supportata da una motivazione rilevante, ovvero che per raggiungere il quartiere i residenti devono, allo stato attuale, attraversare tutto il centro urbano, impiegando a volte anche molto tempo, con un evidente aggravio del traffico per il centro, anche in termini di maggiore inquinamento”.