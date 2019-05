Vico Equense, traffico galleria di Seiano: Buonocore propone come soluzione alternativa strada del depuratore

Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, starebbe pensando ad una soluzione alternativa per cercare di alleggerire la situazione traffico, in particolare alla galleria di Seiano. Come riferiscono i colleghi di Metropolis, l’idea del primo cittadino sarebbe quella di riaprire il viadotto, la strada di cantiere consortile di punta Gradelle. La cosa è già stata proposta al governatore De Luca e all’Anas e ora si sta cercando di capire la possibilità di concretizzare il tutto. Basilare la messa in sicurezza della zona. Una soluzione che potrebbe sicuramente dare un po’ d’ossigeno. Nelle prossime settimane potremmo venirne a sapere di più: la strada in questione porta direttamente al litorale. Continua lo sprint da parte del sindaco, inoltre, per quanto riguarda l’idea della mini corsia a Seiano. Il progetto è ancora in fase di sviluppo.

Intanto, ricordiamo, dopo tante richieste dirette da parte del Comune di Vico Equense, è arrivato finalmente l’ok da parte della Regione Campania per quanto riguarda il restyling del depuratore di Punta Gradelle. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. Sono stati sbloccati, infatti, gli ultimi interventi per la messa in sicurezza dell’impianto. Per la precisione, l’intervento di restyling prevederà la realizzazione di una rete paramassi, a protezione delle cabine elettriche. In breve tempo, quindi, l’impianto dovrebbe andare in gestione alla GORI. Dal progetto si evince come altri 150 metri quadrati nei pressi del cantiere dovranno essere occupati.