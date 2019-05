Non si prospetta una buona giornata per la viabilità.

Da questa mattina, a Seiano, Vico Equense, traffico intenso in direzione Sorrento per due motivi in particolare: uno studente a bordo di un ciclomotore, ha avuto un incidente. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, si sta indagando. Altro motivo, che ha completamente bloccato la corsia, dei lavori di manutenzione Gori che, da questa notte, sta cercando di rimediare ad un guasto all’acquedotto. Come si può vedere dalle foto, anche l’ambulanza è rimasta bloccata nel traffico e sicuramente il passaggio di bus GT non aiuta. Il traffico, ovviamente, non si dilunga solo fino a Piano di Sorrento, ma anche in direzione della Galleria di Pozzano.

Ci saranno aggiornamenti.