Vico Equense, Politiche sociali: ritorna la Colonia Estiva 2019

Vico Equense. Nell’ambito degli interventi in favore dei minori e delle famiglie promossi dall’Amministrazione comunale, l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vico Equense annuncia che è stato pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione alla colonia estiva per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le attività saranno articolate in tre turni.

1° Turno dal 17 giugno al 28 giugno (60 bambini)

2° Turno dal 1 luglio al 12 luglio (60 bambini)

3° Turno dal 15 luglio al 26 luglio (60 bambini)

Il campo estivo si svolgerà alla marina di Vico, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Il servizio di trasporto sarà assicurato dalla ditta Curreri che preleverà e riporterà i bambini nei punti di raccolta successivamente individuati. Sarà un’occasione di gioco ma anche un’esperienza formativa di grande importanza. Ogni attività sarà svolta in completa sicurezza grazie anche alla professionalità di operatori esperti e qualificati che seguiranno i ragazzi.

Le famiglie interessate dovranno ritirare il modulo di adesione presso la propria scuola, oppure scaricarlo direttamente dal sito web del Comune di Vico Equense e consegnarlo compilato all’ufficio politiche sociali del Comune di Vico Equense entro il 7 giugno 2019. Per il campo estivo è prevista una compartecipazione di 50 euro per ogni turno. “I richiedenti – sottolineano i responsabili dei servizi sociali – saranno inseriti in graduatoria e accederanno al servizio sulla base cronologica delle domande”. È possibile ricevere maggiori informazioni presso l’ufficio dei servizi sociali, chiamando il numero 081.8019330.