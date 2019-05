Vico Equense, Luigi Verde sostituisce Trombetta in Consiglio Comunale

Come avevamo già anticipato nella giornata di ieri, il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ha deciso di azzerare la giunta comunale. Contestualmente il primo cittadino ha nominato tre nuovi assessori: Domenico Trombetta, 36 anni, consigliere comunale di maggioranza, Paola di Gennaro, 41 anni, avvocato ed Elisabetta Cioffi, 36 anni, dottore commercialista. Confermato l’incarico per gli assessori Franco Lombardi che resta vice sindaco e Gennaro Cinque. L’intero gruppo consiliare di maggioranza, che è stato coinvolto dal sindaco in questa importante e delicata fase di verifica politica, ha interamente condiviso la necessità di procedere a una turnazione degli assessori, anche per dare nuovo slancio all’azione dell’amministrazione comunale.

Buonocore ha voluto esprimere un convinto e sincero ringraziamento all’assessore uscente Angelo Castellano, architetto, per il lavoro svolto, manifestandogli stima, specialmente per la correttezza dimostrata e che continuerà a collaborare con l’amministrazione. Mentre ai nuovi componenti dell’esecutivo ha augurato buon lavoro con la consapevolezza che il ruolo da loro accettato li riempirà di grandi responsabilità e impegni. “Per la composizione della nuova squadra – dichiara il sindaco Buonocore – ho tenuto conto della professionalità, competenza e territorialità, il tutto nell’ottica della condivisone”. Nei prossimi giorni il Primo cittadino assegnerà le deleghe alla nuova Giunta.

Difatti, quindi si è dimesso dalla carica di consigliere comunale Domenico Trombetta, visto che ora sarà assessor. Queste le sue parole: “Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per circa tre anni. Sono certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo”. Al posto suo ci sarà Luigi Verde.