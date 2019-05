Vico Equense. Luigi Verde entra in Consiglio comunale

Vico Equense – Domenico Trombetta – ieri pomeriggio – si è dimesso dalla carica di consigliere comunale. Il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore lo ha nominato assessore. “Sono stato orgoglioso – spiega Trombetta – di aver ricoperto questa carica per circa tre anni”. Trombetta, ingegnere civile, 36 anni, è stato candidato nella lista “VICOinvolgiAMO”, risultando il più votato (717 preferenze). “Sono certo – aggiunge Trombetta – che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo.” Al suo posto in consiglio comunale siederà Luigi Verde. Nei prossimi giorni, dunque, il consiglio comunale tornerà pienamente operativo con tutti gli effettivi in carica. L’art. 38, co. 8, del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs n. 267/2000) prescrive che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale “sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”.

fonte Vicoequenseonline