Vico Equense, isola ecologica intervento dei Carabinieri del Noe, ma nessun sequestro

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, quest’oggi hanno fatto irruzione nell’isola ecologica di Vico Equense, a Massaquano: i militari , come anticipato da Positanonews, sono intervenuti ma non hanno posto i sigilli al sito gestito dalla Sarim come da frammentarie informazioni date in anteprima da Positanonews e subito precisate. Rimangono dubbi sulla struttura che vede coinvolte Meta sulla costa di Sorrento e Vico Equense