Vico Equense. I dubbi sul ruolo di Gennaro Cinque nella farmacia comunale Vicopharma

Vico Equense. Sui social si discute su dubbi sul ruolo di Gennaro Cinque , assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione guidata da Andrea Buonocore. Lo scontro nell’ultimo consiglio comunale come dice Maurizio Cinque, capogruppo di minoranza

” Allegato al bilancio consuntivo 2018 quest’anno vi erano anche i bilanci di tutte le partecipate del comune (cioè le società dove il comune detiene delle quote societarie) e nella Vicopharma, cioè la farmacia comunale, il presidente del consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio risulta dagli atti Gennaro Cinque. La domanda preventiva e propedeutica a qualsiasi tipo di ragionamento è la seguente: visto che sicuramente negli ultimi anni in Consiglio comunale questa nomina non è avvenuta, da chi è stata fatta? Dal sindaco? Ed il sindaco ha risposto negativamente. Allora ci si chiede: Gennaro Cinque è presidente del consiglio di amministrazione della farmacia comunale per opera dello Spirito Santo! Considerate che un assessore comunale per legge non può amministrare una partecipata del comune che rappresenta!!!”