Vico Equense. Con decreto del Sindaco cambio della “guardia” al Settore Finanziario-Tributi: dal dr. De Gennaro al dr. Raffaele Staiano

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 08/03/2019 è stato approvato il previsto Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Posizione Organizzativa (per un periodo temporale di un anno, fatto salvo il minor periodo per i Funzionari che saranno collocati a riposo nel corso del corrente anno) e dato che a fine maggio saranno in scadenza, il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore con Decreto n. 53 del 17/05/2019 nomina, i Funzionari Direttivi dell’Ente, incaricati di Posizione Organizzativa, a decorrere dal prossimo 21/05/2019, per il periodo, le competenze ed i compensi come di seguito indicato:

– al Funzionario Direttivo Arch. Catello Arpino – Categ. D3 – l’incarico di “Alta Professionalità” per la responsabilità di tutta l’Area Tecnica, così come indicato nell’Organigramma (Alleg. A/Org) alla delibera n. 43/2019, nonché per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo 21/05/2019 al 30/11/2019, con una indennità annua di posizione di € 16.000,00;

– al Funzionario Direttivo – Dr. Raffaele Staiano – Categ. D4 (che prende il posto del dottor Gaetano De Gennaro in pensione dal 1 agosto 2019 ed attualmente in ferie anticipate) – l’incarico di responsabile del Servizio Finanziario-Tributi e per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo 21/05/2019 a tutto il 30/11/2019, con una indennità annua di posizione di € 12.000,00;

– al Funzionario Direttivo – Rosaria Savarese – Categ. D6 – l’incarico di responsabile del Servizio Attività Produttive (SUAP-Cultura-Sport-Turismo) e per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo 21/05/2019 a tutto il 30/11/2019, con una indennità annua di posizione di € 9.500,00;

– al Funzionario Direttivo – Arturo Manganaro – Categ. D6 – l’incarico di responsabile del Servizio Amministrativo del Personale-Servizi alla Persona (Politiche Sociali-Pubblica Istruzione-Servizi Demografici-Servizi Cimiteriali solo parte amministrativa) e per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo dal 21/05/2019 al 30/11/2019 (data di cessazione dal servizio) con una indennità annua di posizione di € 12.000,00;

– al Funzionario Direttivo – Com.te Ferdinando De Martino – Categ. D3 – l’incarico di responsabile del Servizio Polizia Municipale-Protezione Civile e per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo 21/05/2019 a tutto il 30/11/2019, con una indennità annua di posizione di € 12.000,00.

– al Funzionario Direttivo – Avv. Emilia Dubbioso – Categ. D2 – l’incarico di responsabile del Servizio Legale – e per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo 21/05/2019 a tutto il 30/11/2019, con una indennità annua di posizione di € 8.000,00;

– al Funzionario Direttivo – Geom. Francesco Saverio Iovine – Categ. D6 – l’incarico di responsabile dell’Ufficio Europa e del Servizio Patrimonio – e per tutte le attività ricomprese nell’allegato “A2” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per il periodo 21/05/2019 a tutto il 30/11/2019, con una indennità annua di posizione di € 6.000,00;

– di confermare l’incarico di responsabile ad interim, al Segretario Generale Dr. Luigi Salvato – per il periodo 21/05/2019 – 31/08/2019 (data del pensionamento), dei Servizi: Ecologia, Segreteria Generale, C.U.C., Servizi Tecnici Cimiteriali, oltre quelli istituzionalmente indicati all’art. 97 del TUEL, con l’assegnazione della maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione allo stesso spettante, come previsto dal vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.