Vico Equense. Chiude il convento dei Salesiani di Pacognano: venduto ad un privato, i vecchi proprietari dovranno andar via entro fine mese

Chiuso il Convento dei Padri Salesiani dopo la vendita della struttura ad un privato.

Dopo tanti anni, di presenza si chiude il capitolo dei Padri Salesiani a Pacognano di Vico Equense. I vecchi proprietari dovranno lasciare la struttura a fine mese.

Lo stabile sarà trasformato, probabilmente, nell’ennesima struttura ricettiva, sotto forma di casa di spiritualità.

Anche i pochi salesiani rimasti a difendere la missione di Don Bosco, nel corso degli ultimi tempi, sono andati via per forse crisi di vocazione o anche per aver fatto scelte sbagliate compiute nel corso degli anni.

All’oratorio è legato il nome di Don Adolfo L’Arco, religioso dallo straordinario carisma, ma a Pacognano hanno fatto proseliti tanti salesiani tra cui Don Mimmo Leonetti, oggi responsabile della Caritas diocesana.

Come ricordare l’opera di santità di Don L’Arco, morto proprio qui nel 2010, le attività dei padri per i tanti giovani della zona tra teatro, campetti di gioco e i tanti bei giardini. Una presenza salesiana riconosciuta da tutti, anche perché il fondatore dell’ordine don Bosco è uno degli ideatori dei moderni Oratori. I suoi padri, che gestivano anche la vicina Parrocchia, avevano un grande seguito, finché decisero di aprire un albergo e poi affidarlo ad una cooperativa. Da qualche mese, invece, è avvenuta la vendita.

Su Facebook compare un turo post di Tommaso De Gennaro molto amaro:

La mia famiglia ha donato i terreni sui quali è sorto questo complesso. C’era un legame speciale che ci legava a questi luoghi e alla memoria di don L’Arco, come a tutti i direttori che lo hanno guidato, e mi piace ricordare per ultimo Don Roberto che oggi non c’è più.

Era una declinazione di Pacognano e della sua gente.

Un sottile velo di melanconia nel leggere questa notizia.

Questa vendita fa seguito allo stabile dei Carmelitani di Montechiaro. Al momento resta ancora a testimoniare la vocazione originaria il convento dei Francescani nei pressi del Cimitero comunale.

Quale altro Convento vicano si chiuderà o verrà venduto e si perderanno secoli di storia?