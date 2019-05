Serviva una grande vittoria ed è arrivata! Questa la sintesi di gara 2 dei play off per la promozione in serie D tra la Polisportiva Vico Equense Basket e il Casal di Principe Basket. Dopo una bellissima gara 1, terminata con la vittoria di 5 punti ai supplementari da Casal di Principe, la Polisportiva non poteva sbagliare la partita in quanto una sconfitta avrebbe sancito l’eliminazione definitiva dai playoff.

I primi minuti vedono i vicani molto determinati, sia in attacco che in difesa, ed arriva subito il primo allungo. Gli ospiti attivano subito le rotazioni mandando in campo il loro top scorer Sarracino ma oramai l’inerzia è per la polisportiva che, trascinata dal pubblico delle grandi occasioni, chiude la prima frazione sul 27-15.

Nella seconda frazione regna l’equilibrio, con le squadre che abbassano un po’ i ritmi. La polisportiva prova a mantenere il vantaggio ed una tripla di Lucchesi nel finale lo porta al +16. Intervallo lungo che porta bene agli ospiti che rientrano molto più compatti e incisivi in entrambe le parti del campo e provano a ridurre subito lo svantaggio arrivando fino al -7.

Verso la fine della terza frazione ci pensa Gargiulo, autore di una grandissima prestazione, a riallungare il vantaggio che prima dell’inizio dell’ultimo quarto è di nuovo di 15 punti: 57-42. Gli ultimi 10 minuti sono pura gestione per i locali che controllano piano piano il risultato e allungano quando oramai gli ospiti mollano del tutto. Il risultato finale è 72-50 in favore della Polisportiva!

Adesso la testa è già a gara 3, prevista per domenica sera alle 20:30 a Casal di Principe. È una partita da dentro o fuori per entrambe le squadre e si prospetta una grande partita sia in campo che sugli spalti!

Queste le parole di D’Angiolo a fine gara: “Bellissima partita da parte nostra. Pubblico delle grandi occasioni, correttezza e sportività sono stati gli ingredienti fondamentali di questa partita. Adesso ci giochiamo tutto in gara 3! È stato molto bello vedere anche le due squadre che, a fine partita, si sono unite per andare a mangiare una pizza insieme. Appuntamento per domenica ore 20:30!”.